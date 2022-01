Photo : YONHAP News

Lagu kolaborasi grup K-pop, BTS, dan band Inggris, Coldplay, "My Universe", berhasil bertahan di tangga lagu Billboard Hot 100 selama 16 minggu berturut-turut.Billboard mengumumkan pada hari Rabu (19/01) waktu setempat bahwa lagu single "My Universe" menduduki peringkat ke-94 di tangga lagu Billboard Hot 100.Selain di tangga lagu Billboard, lagu "My Universe" menduduki peringkat ke-13 di Adult Pop Airplay, peringkat ke-10 di Canada Hot AC, peringkat ke-36 di Canada CHR/TO, dan peringkat ke-38 di Canadian Hot 100.Lagu-lagu BTS juga telah masuk di tangga lagu Billboard Global 200, tangga lagu global berdasarkan penjualan digital dan streaming online di lebih dari 200 negara di seluruh dunia.Dalam tangga lagu Billboad Global 200, lagu "My Universe" berada di peringkat ke-30, "Butter" di peringkat ke-45, "Dynamite" di peringkat ke-68, dan "Permission to Dance" di peringkat ke-128.