Korsel, AS, China Bahas Kemungkinan Pencabutan Moratorium Uji Coba Nuklir Korut

Photo : YONHAP News

Korea Selatan, Amerika Serikat. dan China mengadakan pembicaraan via telepon untuk membahas langkah lanjutan sehubungan dengan kemungkinan pencabutan moratorium uji coba nuklir dan rudal balistik antar-benua (ICBM) Korea Utara yang telah dihentikan sejak tahun 2018 lalu.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pada hari Kamis (20/01) kemarin bahwa Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea, Roh Kyu-deok, mengadakan pembicaraan dengan Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara, Sung Kim, pada hari Kamis (20/01) kemarin untuk mengevaluasi situasi di Semenanjung Korea dan membahas langkah lanjutan.Ditambahkan pula bahwa keduanya menekankan kerja sama erat antara kedua negara untuk menstabilkan situasi di Semenanjung Korea karena mereka berpendapat bahwa masalah di Semenanjung Korea dapat diselesaikan melalui dialog dan diplomasi.Selain itu, Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea juga dilaporkan mengadakan pembicaraan via telepon dengan Utusan Khusus China untuk Urusan Semenanjung Korea, Liu Xiaoming.Dalam pembicaraan tersebut, Roh meminta kerja sama China untuk dapat segera membuka kembali dialog dengan Korea Utara demi penyelesaian masalah nuklir dan misil Korea Utara.