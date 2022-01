8 Dubes untuk PBB Serukan Sanksi Tambahan terhadap Korut

Photo : YONHAP News

Pada tanggal 20 Januari waktu setempat, para duta besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, mengutuk peluncuran rudal balistik Korea Utara baru-baru ini dan menyerukan sanksi tambahan terhadap mereka yang terlibat dalam pengembangan rudal.Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyatakan dalam sebuah pernyataan bersama bahwa seluruh negara anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengecam pelanggaran Korea Utara terhadap resolusi DK PBB.Pernyataan bersama tersebut dibuat oleh AS, Albania, Brasil, Prancis, Irlandia, Jepang, Uni Emirat Arab, dan Inggris.Duta besar AS itu juga menuntut pemberian sanksi tambahan terhadap lima individu dari Akademi Ilmu Pertahanan Nasional Korea Utara.Kedelapan duta besar itu menekankan bahwa tindakan ilegal Korea Utara menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional dan pihaknya menentang langkah Korea Utara yang menghancurkan perdamaian dan stabilitas dunia internasional.Ditambahkan pula bahwa pihaknya mendesak Korea Utara untuk menghentikan tindakan ilegalnya dan kembali berdialog, karena mereka siap untuk berdialog tanpa persyaratan apapun.