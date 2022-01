Pegolf AS Berdarah Korea, Danielle Kang, Menangkan Laga Pembukaan Tur LPGA

Photo : YONHAP News

Pegolf Amerika Serikat (AS) berdarah Korea, Danielle Kang, memenangkan laga pembukaan LPGA Hilton Grand Vacations Tournament of Champions pada hari Minggu (23/01) waktu setempat.Kang mencatatkan skor 16 di bawah par dengan 272 pukulan, unggul tiga pukulan dari pegolf Brooke Henderson dari Kanada pada pertandingan yang diadakan di Lake Nona Golf and Country Club di Orlando, Florida, AS.Dengan kemenangan tersebut, Kang berhasil meraih gelar LPGA keenamnya, menyusul kemenangannya di Marathon Classic pada Agustus 2020. Dengan demikian, dia berhasil membawa pulang hadiah uang tunai senilai 225 ribu dolar AS.Sementara itu, Park In-bee dari Korea Selatan berada di urutan kedelapan dengan skor tujuh di bawah par.