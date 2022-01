Pentagon Kembali Serukan agar Korut Hentikan Provokasi dan Berdialog

Photo : YONHAP News

Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) kembali menyerukan kepada Korea Utara untuk menghentikan provokasinya dan kembali berdialog.Juru bicara Pentagon John Kirby menyerukan hal tersebut pada hari Senin (24/01) dalam sebuah konferensi pers ketika ditanya tentang kemungkinan Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik antar-benua.Kirby mengatakan bahwa AS telah dengan jelas menyatakan keprihatinannya akan ambisi nuklir dan kemajuan kemampuan rudal balistik Pyongyang.Juru bicara itu mengatakan AS mengecam hal tersebut dan menyerukan agar Korea Utara menghentikan provokasinya serta mematuhi hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Dia juga mendesak Korea Utara untuk mencoba dan menemukan cara untuk meredakan ketegangan.Dia menambahkan bahwa Washington telah dengan sangat jelas menyatakan bahwa pihaknya bersedia untuk duduk berdiskusi bersama Korea Utara tanpa prasyarat, tetapi Korea Utara tidak menunjukkan keinginan untuk menindaklanjuti ajakan tersebut.Mengenai peran China, Kirby mendesak China untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Korea Utara guna membantu membawa negara tetangganya itu kembali ke meja perundingan dengan menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara.