KOSPI Turun 2% pada Selasa

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) kembali tergelincir ke bawah kisaran angka 2.700, setelah mengalami penurunan lebih dari 2 persen.KOSPI pada hari Selasa (25/01) ditutup di level 2.720,39, turun 71,61 poin dari penutupan perdagangan sehari sebelumnya.Harga saham dari perusahaan utama turun hampir 1 persen, dan harga dari 50 saham di urutan atas KOSPI mengalami penurunan.Penurunan KOSPI tersebut disebabkan peningkatan penjualan oleh investor asing menjelang Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) bank sentral AS dan pendaftaran saham LG Energy Solution pada pekan ini.Indeks saham perusahaan-perusahaan teknologi, KOSDAQ, pun jatuh ke bawah level 900, dengan penurunan 25,96 poin atau 2,84 persen, ditutup di level 889,44.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won Korea melemah 2,5 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini di angka 1.198,6 won per dolar AS.