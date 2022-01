Philip Goldberg Dicalonkan sebagai Dubes AS untuk Korsel

Photo : YONHAP News

Philip Goldberg, yang saat ini sedang menjabat sebagai Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Kolombia, dilaporkan dicalonkan sebagai Duta Besar AS untuk Korea Selatan.Posisi duta besar AS di Korea Selatan telah kosong selama hampir satu tahun dan saat ini diisi oleh pelaksana tugas sementara.Berdasarkan sejumlah sumber diplomatik pada Rabu (26/01), pemerintahan Joe Biden telah mencalonkan Goldberg untuk menduduki jabatan tersebut dan telah meminta persetujuan Korea Selatan.Salah satu sumber diplomatik menuturkan bahwa kemungkinan besar pencalonan itu akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan jika tidak terdapat masalah khusus. Ditambahkan Goldberg mewakili prinsip pemerintahan Biden dan juga tidak terdapat penolakan dari partai oposisi AS, Partai Republik.Apabila pemerintah Korea Selatan menyetujui penunjukan Goldberg sebagai duta besar AS di negaranya, maka Goldberg kemudian akan menjalani proses persetujuan di Senat AS.Diperkirakan dibutuhkan beberapa bulan hingga Goldberg resmi diangkat menjadi Duta Besar AS untuk Korea Selatan yang baru.Duta Besar Goldberg adalah Career Ambassador, pangkat tertinggi yang diberikan kepada diplomat oleh Departemen Luar Negeri AS, dan telah menjabat sebagai Duta Besar untuk Kolombia sejak 2019.Dia juga sempat bekerja sebagai koordinator penerapan sanksi PBB terhadap Korut dalam masa pemerintahan Obama pada 2009 - 2010.