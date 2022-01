Keputusan FOMC AS Berdampak Terbatas pada Pasar Keuangan Korsel

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan memperkirakan hasil rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) Bank Sentral Amerik Serikat (AS) memiliki pengaruh terbatas pada pasar keuangan Korea Selatan.Wakil Menteri Strategi dan Keuangan Korea Selatan Lee Eok-won dalam rapat ekonomi makro pada Kamis (27/01) mengatakan pasar keuangan internasional pada tadi malam menunjukkan volatilitas terbatas secara keseluruhan dengan adanya keputusan FOMC terbaru.Lee menilai keputusan FOMC sesuai dengan perkiraan pasar, dan pernyataan FOMC pada rapat Desember tahun lalu tentang kemungkinan lebih dari 3 kali kenaikan suku bunga The Fed dapat diartikan sedikit agresif.Menurutnya, sebagaimana kekhawatiran akan kecepatan normalisasi The Fed telah tercermin lebih awal di pasar, oleh karena itu fluktuasi yang terjadi relatif terbatas dibandingkan hari sebelumnya.Dia menambahkan, namun demikian pihaknya harus tetap waspada karena ketidakpastian inflasi global akan memengaruhi kecepatan normalisasi kebijakan moneter ke depan.Terkait serangkaian hal tersebut, Lee mengatakan pihaknya berupaya sekuat tenaga untuk menstabilkan pasar keuangan, memperkuat pengontrolan risiko penurunan harga aset, dan meringankan beban kelompok berpenghasilan rendah.