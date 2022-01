AS Kecam Uji Coba Rudal Balistik Korut

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) pada Rabu (26/01) waktu setempat mengecam uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara, sembari kembali mengonfirmasi tekadnya untuk menyelesaikan masalah Korea Utara secara diplomatik.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS menyampaikan kepada Yonhap News di Seoul bahwa AS mengecam tindakan Korea Utara yang telah enam kali melakukan peluncuran rudal balistik dalam bulan Januari ini dan peluncuran terbarunya melanggar sebagian besar resolusi Dewan Keamanan PBB, sekaligus menjadi ancaman bagi negara-negara tetangganya dan masyarakat internasional.Dilanjutkannya, AS berkonsentrasi pada pendekatan diplomatik terhadap Korea Utara dan mendesak Pyongyang agar menunjukkan niat melakuan dialog, serta menegaskan janji AS untuk pertahanan Korea Selatan dan Jepang.Pernyataan AS itu tetap sama seperti sebelumnya saat Korea Utara melakukan uji coba rudal lainnya di awal tahun ini.Melalui peluncuran rudal tersebut, Korea Utara ditafsirkan berniat meningkatkan tekanannya terhadap AS, tetapi AS kembali mengulangi pendiriannya untuk menyelesaikan masalah melalui dialog dan diplomasi.Komando Indo-Pasifik AS, yang mengelola Pasukan AS di Korea Selatan, juga mengambil sikap yang sama seperti saat Korea Utara melakukan uji coba rudal sebelumnya, mengatakan bahwa pihaknya mengetahui mengenai peluncuran rudal balistik tersebut dan melakukan diskusi erat bersama mitranya.Dilanjutkan pula bahwa peluncuran rudal terbaru Korea Utara tidak menjadi ancaman langsung bagi pasukan dan negara AS serta negara sekutunya, tetapi program persenjataan ilegal Korea Utara menyebabkan ketidakstabilan.