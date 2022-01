PBB dan UE Prihatinkan Peluncuran Rudal Korut

Photo : YONHAP News

Organisasi-organisasi internasional suarakan keprihatinan besar akibat peluncuran rudal Korea Utara yang dilakukan secara beruntun.Juru Bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Stephane Dujarric menyatakan pada hari Kamis (27/01) waktu setempat bahwa peluncuran rudal balistik Korea Utara secara beruntun menjadi keprihatinan besar dunia internasional. Dia mengatakan bahwa dialog diplomatik harus dilaksanakan untuk mencapai denuklirisasi yang dapat diverfikasi.Uni Eropa mengeluakan pernyataan yang mendesak penghentian program rudal Korea Utara, mengatakan bahwa peluncuran uji coba rudal Korea Utara merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia internasional.Juru Bicara Badan Urusan Luar Negeri Uni Eropa mengatakan bahwa peluncuran rudal Korea Utara menjadi ancaman bagi dunia internasional, serta bertentangan dengan upaya internasional untuk membantu warga Korea Utara dan membuka kembali dialog.Ditambahkan pula, Korea Utara harus menaati resolusi Dewan Keamanan PBB dan kewajibannya, serta harus menanggapi usulan dialog yang diajukan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price mengkritik peluncuran rudal terbaru Korea Utara dan mendesak China untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Korea Utara demi pencapaian denuklirisasi di Semenanjung Korea.Dia menekankan kembali bahwa AS selalu siap untuk bertemu dengan Korea Utara tanpa persyaratan apapun dan AS mengambil langkah bersama komunitas internasional untuk mencegah pengembangan rudal balistik dan senjata pemusnah massal Korea Utara.