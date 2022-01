KOSPI Ditutup Naik 1,87% pada Jumat

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) naik 48, 85 poin, atau 1,87 persen, pada hari Jumat, menutup perdagangan minggu ini di 2.663,34.Tidak lama setelah pembukaan, bursa utama Korea Selatan itu tergelincir ke bawah level 2.600 untuk pertama kalinya dalam 14 bulan, namun kemudian kembali naik berkat aksi beli investor atas saham yang diperdagangkan lebih rendah dari harga wajarnya (oversold).KOSDAQ, indeks saham perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi, juga naik 23,64 poin, atau 2,87 persen, ditutup di 872,87.Di pasar valuta asing, mata uang lokal won Korea melemah 2,7 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini di 1.205,5 won per dolar AS.