Kemenhan AS: Korut Ambil Jalan Berbeda dari Seruan AS untuk Berdialog

Photo : KBS News

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) menilai pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berniat untuk mengambil jalan yang berbeda dalam menanggapi tawaran Washington untuk berdialog tanpa syarat.Juru bicara kementerian pertahanan AS, John Kirby, membuat pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada hari Minggu (30/01) waktu setempat.Jubir Kirby secara terus terang menyampaikan bahwa AS masih tetap terbuka untuk berdialog dengan Korea Utara tanpa syarat, sembari menegaskan kesiapan militer AS di wilayah sekitar Semenanjung Korea.Kementerian Pertahanan AS sebelumnya telah mengecam uji coba peluncuran rudal balistik jarak menengah yang dilakukan Korea Utara dan mendesak Korea Utara untuk kembali terlibat dalam dialog.Komando Indo-Pasifik AS juga mengatakan dalam sebuah pernyataan terpisah bahwa peluncuran rudal Korea Utara itu tidak menjadi ancaman langsung bagi militer serta wilayah teritorial AS dan sekutunya, namun pihaknya terus memantau perkembangan situasi dengan seksama.