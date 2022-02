'All of Us Are Dead' Duduki Peringkat Teratas Netflix Global

Photo : YONHAP News

Sebuah serial Netflix Original Korea Selatan terbaru mengenai zombi berjudul "All of Us Are Dead" yang dirilis pertama kali di Netflix pada 28 Januari 2022, berhasil menduduki peringkat puncak di daftar Netflix global.Menurut data dari perusahaan data analitik streaming, Flix Patrol, pada hari Minggu (30/01), "'All of Us are Dead" menempati peringkat pertama dalam daftar 10 acara TV teratas Netflix di seluruh dunia.Dengan demikian, serial zombi baru tersebut menjadi serial Korea Selatan keempat yang meraih posisi teratas dalam daftar Netflix global, menyusul 'Squid Game', 'Hellbound' dan 'Arcane'.Dalam satu hari setelah peluncurannya, "All of Us Are Dead" menduduki peringkat teratas Netflix di 25 negara, termasuk di Korea Selatan, Jerman, Prancis, Turki, Arab Saudi dan negara lainnya, serta menempati urutan ke dua di 20 negara, seperti di Australia, Belgia dan India.Serial tersebut diadaptasi dari sebuah webtoon populer dan berkisah mengenai para murid yang berjuang untuk bertahan hidup di sekolah tempat virus zombi telah menyebar.