Ekspor Korsel di Januari Lampaui 50 Miliar Dolar AS

Ekspor Korea Selatan pada bulan lalu mengalami kenaikan dua digit, mencatatkan volume ekspor tertinggi untuk bulan Januari. Namun dilaporkan juga peningkatan defisit perdagangan akibat kenaikan harga energi global.Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Korea Selatan menyatakan pada hari Selasa (01/02) bahwa volume ekspor bulan Januari meningkat 15,2 persen dibandingkan bulan Januari tahun lalu, tercatat sebesar 55,32 miliar dolar AS.Volume impor juga naik 35,5 persen, tercatat sebesar 60,21 miliar dolar AS, sehingga neraca perdagangan Korea Selatan mengalami defisit sebesar 4,89 miliar dolar AS.Ekspor bulan Januari yang melebihi 50 miliar dolar AS ini merupakan yang pertama kali terjadi.Ekspor produk petroleum dan baja masing-masing meningkat sebesar 88,4 persen dan 50,1 persen secara berurutan, serta ekspor produk semikonduktor, petrokimia, dan mesin juga mengalami kenaikan dua digit.Ekspor Korea Selatan ke China dan AS masing-masing meningkat 13,1 persen dan 1,6 persen secara berurutan, dan ekspor ke ASEAN naik 28,9 persen serta ke Uni Eropa naik sebesar 13,3 persen.Impor juga mengalami kenaikan akibat naiknya harga energi dan peningkatan permintaan energi di musim dingin.Khususnya volume impor minyak bumi, gas, dan batu-bara pada bulan Januari mencapai 15,95 miliar dolar AS, meningkat dua kali lipat daripada bulan Januari tahun 2021.Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya menjelaskan bahwa Jepang, yang memiliki struktur industri yang mirip dengan Korea Selatan dan Perancis yang mengimpor banyak energi, juga mengalami lonjakan defisit perdagangan.Ditambahkan pula, impor meningkat karena adanya upaya untuk mengamankan pasokan akibat ketidakstabilan rantai pasokan serta impor bahan setengah jadi untuk produk semikondutkor dan lainnya.