Korea Utara Kembali Serukan agar AS Akhiri Kebijakan Bermusuhan

Photo : YONHAP News

Korea Utara mengulang kembali seruannya kepada Amerika Serikat (AS) untuk mencabut kebijakan bermusuhan terhadap Pyongyang sebelum melakukan dialog dan diplomasi.Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan pada hari Rabu (02/02) di laman situs webnya bahwa pihaknya menyarankan agar AS menghentikan ancaman militernya terhadap Korea Utara dan menarik kebijakan bermusuhan daripada mempublikasikan "solusi diplomatik" dan "dialog."Kementerian tersebut menyalahkan kebijakan bermusuhan AS sebagai penyebab ketegangan yang terus berlanjut di Semenanjung Korea.Korea Utara juga mengecam langkah Washington yang melakukan latihan militer bersama Korea Selatan, menyebut langkah itu sebagai "ancaman besar bagi keamanan" Korea Utara.Pihaknya meminta AS untuk mencabut sanksi terhadap Korea Utara dan mengambil langkah-langkah praktis untuk menyelesaikan kekhawatiran Korea Utara yang masuk akal dan adil, dengan mengutip pernyataan seorang pejabat Kementerian Luar Negeri China.