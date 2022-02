Wamelu Korsel, AS, dan Jepang Bahas Kondisi Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang telah mengadakan telekonferensi untuk membahas kondisi Semenanjung Korea pada Rabu (02/02) kemarin.Ketiga wakil menteri tersebut bertukar informasi tentang Semenanjung Korea, khususnya peluncuran rudal Korea Utara yang dilakukan secara berturut-turut belakangan ini, dan mendesak Pyongyang untuk segera menghentikan tindakannya yang meningkatkan ketegangan dan kembali berdialog.Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, ketiga negara sepakat untuk memperkuat kerja sama di setiap tingkat agar dapat segera memulihkan upaya dialog dengan Korea Utara.Kementerian Luar Negeri AS mengungkapkan bahwa Wakil Menteri Wendy Sherman mengkritik peluncuran rudal Korea Utara yang melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menyebabkan ketidakstabilan regional.Ditambahkan pula bahwa Sherman bersama kedua mitranya dari Korea Selatan dan Jepang membahas upaya untuk mewujudkan denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea, dan AS bersedia terlibat dalam diplomasi dengan Korea Utara secara sungguh-sungguh untuk membuat kemajuan nyata.