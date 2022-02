Menlu Korsel dan AS Ungkapkan Kekhawatiran akan Kemajuan Kemampuan Rudal Korut

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menggelar telekonferensi pada Kamis (03/02) untuk membahas penanggulangan terkait peluncuran rudal jarak menengah Korea Utara baru-baru ini.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan bahwa kedua menteri mengungkapkan kekhawatiran besar akan kemajuan kemampuan rudal Korea Utara, serta menyepakati kerja sama erat antara Seoul dan Washington untuk mendorong Korea Utara kembali berdialog.Dalam kesempatan itu, Chung dan Blinken kembali mengonfirmasi bahwa masalah Semenanjung Korea harus diselesaikan secara diplomatik melalui dialog.Telekonferensi tersebut diadakan tiga minggu setelah telekonferensi terakhir pada 15 Januari lalu karena meningkatnya keperluan akan pembahasan kerja sama antara Korea Selatan dan AS di tengah kondisi Semenanjung Korea yang mengkhawatirkan.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan bahwa Korea Selatan dan AS akan memperat kerja sama untuk menangani berbagai masalah melalui komunikasi di setiap tingkatan, termasuk tingkat menteri dan wakil menteri.Blinken juga melakukan pembicaraan via telepon dengan Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi pada Rabu (02/02) untuk membahas peluncuran rudal balistik Korea Utara.Menurut sejumlah media Jepang, Blinken dan Hayashi juga membahas isu Korea Selatan dan Jepang dalam pembicaraan via telepon tersebut.