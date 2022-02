Utusan Nuklir Korsel, AS, Jepang Gelar Pertemuan di Hawaii

Photo : YONHAP News

Utusan nuklir Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang akan mengadakan pertemuan langsung pada minggu ini di Hawaii, AS, di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea setelah serangkaian peluncuran rudal oleh Korea Utara.Kementerian Luar Negeri AS pada hari Minggu (06/02) mengatakan bahwa Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara, Sung Kim, akan melakukan perjalanan ke Honolulu, Hawaii, mulai Kamis (10/02) hingga Selasa (15/02) depan untuk mengadakan pertemuan dengan rekan-rekannya dari Korea Selatan, Noh Kyu-duk, dan dari Jepang, Funakoshi Takehiro.Kementerian itu mengatakan Kim akan mengadakan pertemuan trilateral untuk membahas berbagai masalah, termasuk denuklirisasi lengkap semenanjung, pentingnya kerja sama trilateral, dan masalah penculikan oleh Korea Utara.Ketiga utusan itu juga akan menghadiri pertemuan trilateral bersama para menteri luar negeri yang dijadwalkan pada Sabtu (12/02) di Honolulu.Kementerian luar negeri Seoul mengatakan ketiga pihak diharapkan akan berbagi penilaian mereka tentang situasi di Semenanjung Korea dan mengadakan diskusi mendalam tentang cara untuk melanjutkan dialog dengan Korea Utara.