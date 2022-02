'All of Us Are Dead' Bertahan di Peringkat Teratas Netflix Global selama 8 Hari

Photo : YONHAP News

Sebuah serial Netflix Original Korea Selatan terbaru mengenai zombi berjudul "All of Us Are Dead" berhasil menduduki peringkat teratas di daftar Netflix global selama delapan hari berturut-turut.Menurut perusahaan data analitik streaming, Flix Patrol, pada hari Minggu (06/02), serial "All of Us are Dead" bertahan di peringkat pertama dalam daftar 10 acara TV teratas Netflix di seluruh dunia, setelah berhasil menempati posisi teratas hanya dalam satu hari setelah pertama kali dirilis di Netflix pada 28 Januari lalu."All of Us Are Dead" telah menduduki peringkat teratas di daftar Netflix di 50 negara, termasuk Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, Malaysia, Vietnam, Prancis, Jerman, Italia, India, Turki, Meksiko dan Australia. Selain itu serial ini juga berhasil meraih peringkat kedua di Amerika Serikat.Menyusul kesuksesan "Squid Game" pada tahun lalu, semua drama Korea Selatan yang baru berhasil masuk ke daftar 10 acara TV teratas di Netflix.Serial drama horor yang disutradarai Yeon Sang-ho "Hellbound" juga melesat ke puncak daftar sehari setelah dirilis pada November lalu dan tetap berada di posisi teratas selama sepuluh hari berturut-turut.