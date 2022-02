Utusan Nuklir Korsel: Ini Adalah Saat yang Menentukan dalam Hubungan antar-Korea

Photo : YONHAP News

Utusan nuklir Korea Selatan mengatakan pada hari Rabu (09/02) bahwa ini adalah titik penting dalam hubungan antar-Korea di tengah ketegangan yang meningkat setelah serangkaian peluncuran rudal Korea Utara.Perwakilan Khusus untuk Urusan Perdamaian dan Keamanan Semenanjung Korea Noh Kyu-duk membuat pernyataan tersebut kepada para wartawan saat tiba di Hawaii, Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri pertemuan dengan rekan sejawatnya dari AS, Sung Kim, dan dari Jepang, Takehiro Funakoshi.Noh mengatakan bahwa ini adalah waktu yang sangat menentukan bagi situasi di Semenanjung Korea, apakah situasi akan kembali ke "musim dingin yang dingin" atau ke "musim yang sejuk".Menilai situasi saat ini sebagai sangat cair dan sensitif, Utusan Nuklir Korea Selatan itu mengatakan bahwa Korea Selatan telah melakukan banyak diskusi dengan Amerika Serikat dan Jepang. Dia menambahkan bahwa dia datang ke AS dengan harapan bahwa ketiga negara mitra ini akan dapat menghasilkan langkah-langkah yang paling efektif untuk membuat peluang lain untuk keterlibatan dengan Utara.Noh dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Kim dan Funakoshi pada hari Kamis (10/02). Dia juga akan menemani Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong utnuk menghadiri pertemuan trilateral diplomat tinggi dari tiga negara yang dijadwalkan pada Sabtu (12/02) di Hawaii.