Perwakilan Nuklir Korsel, AS dan Jepang Bahas Provokasi Misil Korut

Photo : YONHAP News

Perwakilan Nuklir dari Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang bertemu di Honolulu, Hawaii hari Kamis (10/02) untuk membahas langkah lanjutan terkait provokasi misil beruntun Korea Utara.Sebelum pertemuan tersebut, Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Roh Kyu-deok mengatakan kepada para wartawan, bahwa situasi di Semenanjung Korea cukup serius, dan berbagai sikap telah disampaikan oleh Korea Utara sejak akhir tahun lalu melalui berbagai pernyataan dan tindakan.Roh juga menyatakan bahwa tiga negara ini akan membahas langkah bagaimana menangani Korea Utara secara efektif di situasi saat ini.Ditambahkan pula, pernyataan untuk mengakhiri perang yang disiapkan oleh pemerintah Korea Selatan juga tengah dipertimbangkan dari segi waktu dan efektivitasnya.Sebelum pertemuan tiga pihak tersebut, Roh menjalani pertemuan bilateral antara Korea Selatan dan AS, serta Korea Selatan dan Jepang.Adapun pada Sabtu (12/02) mendatang, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong, Menteri Luar Negeri AS Tony Blinken, dan Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi akan pula bertemu guna membahas langkah bersama terhadap provokasi Korea Utara.Pertemuan tatap muka Menteri Luar Negeri dari tiga negara tersebut merupakan yang pertama kalinya dalam empat bulan sejak pertemuan terakhir bulan September lalu di New York, AS.