Aktor Hyun Bin akan Menikahi Aktris Son Ye-jin pada Maret Mendatang

Photo : YONHAP News

Pasangan aktor dan aktris Korea Selatan Hyun Bin dan Son Ye-jin dikabarkan akan melangsungkan pernikahannya pada Maret mendatang setelah sebelumnya diketahui luas telah berhubungan dekat selama dua tahun terakhir.Manajemen dari kedua figur publik ini mengumumkan pada Kamis (10/02) bahwa pasangan ini akan menikah di Seoul pada Maret mendatang, dengan lokasi rinci yang tak diumumkan. Upacara pernikahan sendiri akan dilangsungkan secara privat dan hanya dihadiri oleh anggota keluarga dan teman dekat.Kabar dari pasangan ini mulai menyita perhatian para fans di media sosial, saat aktris Son menyatakan bahwa dirinya telah bertemu dengan seseorang yang ingin ia habiskan usia bersamanya.Kedua artis ini pertama kali beradu peran bersama pada film "The Negotiation" yang rilis tahun 2018, sebelum kemudian berpasangan kembali pada drama TV populer "Crash Landing on You" pada tahun 2019. Adapun, keduanya kemudian diketahui mulai berkencan sejak Maret 2020.