Perwakilan Nuklir Korsel, AS, dan Jepang Desak Korut Kembali ke Meja Dialog

Photo : YONHAP News

Perwakilan Nuklir dari Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang yang bertemu di Honolulu, Hawaii mendesak Korea Utara untuk menghentikan tindakan yang meningkatkan ketegangan dan kembali ke meja dialog.Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Roh Kyu-deok selesai mengadakan pertemuan bilateral dan trilateral pada Kamis (10/02) bersama Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara Sung Kim dan Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang Takehiro Funakoshi untuk membahas langkah lanjutan terkait provokasi misil beruntun Korea Utara.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa tiga perwakilan nuklir tersebut berbagi evaluasi mengenai situasi di Semenanjung Korea, termasuk peluncuran misil Korea Utara, dan mendesak Korea Utara untuk menghentikan tindakan yang meningkatkan ketegangan dan kembali berdialog.Ditambahkan pula, tiga pihak menegaskan kembali perihal kerja sama tiga negara dan melanjutkan kerja sama yang erat untuk denuklirisasi lengkap dan perdamaian permanen di Semenanjung Korea.Khususnya, perwakilan nuklir dari Korea Selatan dan AS melakukan pembahasan secara lebih konkret mengenai berbagai cara untuk menarik Korea Utara dalam berdialog.Korea Selatan, AS dan Jepang akan melanjutkan pembahasan terkait langkah kerja sama untuk mengoperasikan kembali proses perdamaian di Semenanjung Korea di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri dari ketiga negara Sabtu (12/02).