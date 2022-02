AS Naikkan Himbauan Peringatan Perjalanan ke Korsel Hingga Level Tertinggi

Photo : KBS News

Amerika Serikat (AS) naikkan himbauan peringatan perjalanan ke Korea Selatan satu tingkat ke level tertinggi 4, usai meninjau penyebaran masif varian Omicron di Korsel.Pusat Kontrol dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS menetapkan Korsel sebagai tujuan perjalanan level 4, dalam skala 1-4 sistem peringatan perjalanan AS setelah situasi penyebaran virus berada di level "sangat tinggi."Pada skala peringatan perjalanan CDC ini, sebuah negara akan ditetapkan dalam status COVID-19 "sangat tinggi" apabila negara tersebut melaporkan 500 kasus harian per 100 ribu warga dalam 28 hari terakhir.Selain Korsel, beberapa negara lainnya pun turut naik mendapatkan status ini, termasuk Azerbaijan, Belarus, Komoro, Saint Pierre and Miquelon, dan Polinesia Perancis.Pada informasi terbaru yang diunggah pada situsnya, CDC menghimbau warga negara Amerika untuk menghindari negara atau lokasi tujuan ini dan berusaha mendapatkan vaksinasi apabila tetap harus beperjalanan.Hingga informasi terkini di situs CDC, terdapat 137 negara dan lokasi tujuan yang berada pada level 4 himbauan peringatan perjalanan dari CDC ini.