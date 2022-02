Korsel dan AS Bahas Kemungkinan Kunjungan Presiden Biden ke Seoul

Photo : YONHAP News

Otoritas urusan luar negeri Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) dilaporkan kini tengah mendiskusikan kemungkinan kunjungan presiden AS Joe Biden ke Korea Selatan pada paruh pertama tahun ini.Menurut sumber diplomatik pada hari Rabu (16/02), perwakilan kedua negara sedang meninjau kemungkinan kunjungan Biden ke Seoul, sehubungan dengan adanya kemungkinan perjalanan Biden ke Jepang pada akhir Mei untuk menghadiri pertemuan puncak Quad, dialog keamanan yang melibatkan AS, Jepang, Australia, dan India.Jika kunjungan tersebut terlaksana, maka Biden akan melawat ke dua negara sekutu utama AS di wilayah Indo-Pasifik untuk pertama kalinya sejak dia mulai menjabat pada Januari tahun lalu.Setelah jadwal lawatan Biden ke Jepang diputuskan, jadwal pertemuan puncak dengan presiden baru Korea Selatan pun kemungkinan akan ditetapkan. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in akan menyelesaikan masa jabatan lima tahun kepresidenannya pada 10 Mei.