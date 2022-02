Dubes Korsel untuk AS Serukan agar Korut Kembali ke Meja Dilaog

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) sedang meninjau langkah untuk membawa Korea Utara kembali ke meja dialog untuk memecahkan kebuntuan negosiasi denuklirsasi antara Korea Utara dan AS.Duta Besar (Dubes) Korea Selatan untuk AS, Lee Soo-hyuck, membuat pernyataan tersebut dalam sebuah pertemuan dengan wartawan di Washington pada hari Selasa (15/02) waktu setempat.Dubes Lee mengatakan bahwa hanya terdapat sedikit kemajuan terkait tawaran Washington untuk melanjutkan pembiaraan dengan Korea Utara karena belum adanya tanggapan dari Pyongyang, sehingga saat ini AS sedang menunggu tanggapan tersebut.Sembari mengungkapkan keprihatinan mendalam atas serangkaian peluncuran rudal yang dilakukan Korea Utara sejak Januari lalu, Lee mendesak Pyongyang untuk menahan diri dari meningkatkan ketegangan lebih lanjut dan kembali ke meja dialog serta memilih jalur diplomasi.Menurutnya, Korea Selatan dan AS berupaya untuk lebih aktif melakukan komunikasi dan pertukaran tingkat tinggi antara kedua negara, mengutip adanya dua kali pembicaraan lewat telepon antara menteri luar negeri kedua negara pada awal tahun, serta pembicaraan antara Korea Selatan, AS dan Jepang di Hawaii baru-baru ini.Di sisi lain, kedua negara dilaporkan sedang membahas kemungkinan kunjungan Presiden Biden ke Korea Selatan dalam paruh pertama tahun dan dikatakan bahwa Washington kini sedang meninjau hal tersebut.