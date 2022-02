Hong Sang-soo Menangkan Silver Bear Grand Jury Prize di Festival Film Berlin

Photo : YONHAP News

Sutradara Korea Selatan Hong Sang-soo memenangkan hadiah juri utama di Festival Film Internasional Berlin untuk film terbarunya, "The Novelist's Film."Hong dianugerahi Silver Bear Grand Jury Prize di festival Berlin ke-72 pada hari Rabu (16/02) untuk filmnya yang ke-27.Silver Bear Grand Jury Prize, yang dianugerahkan oleh juri dalam festival, adalah jaura kedua dari penghargaan Golden Bear dan hadiah paling bergengsi kedua di festival tersebut.Ini adalah tahun ketiga berturut-turut Hong memenangkan hadiah Silver Bear di Berlinale, setelah penghargaan sutradara terbaik untuk "The Woman Who Ran" pada tahun 2020 dan penghargaan skenario terbaik untuk "Introduction" pada tahun lalu.Dibintangi oleh Kim Min-hee, "The Novelist's Film" berkisah tentang seorang novelis yang bertemu dengan seorang sutradara film dan seorang aktris dalam perjalanannya untuk bertemu seorang sahabat lama.