You Young, Kim Ye-lim Finis Urutan 10 Besar Cabang Seluncur Indah Putri

Photo : YONHAP News

Atlet seluncur indah Korea Selatan, You Young dan Kim Ye-lim berhasil finis di urutan 10 besar nomor puteri cabang seluncur indah Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022.Peselancar indah You Young mengakhiri kompetisi di urutan ke-6 dengan raihan total skor 213,09 poin, setelah berhasil membukukan skor 142,75 poin pada sesi seluncur bebas di Capital Indoor Stadium, Beijing, Kamis (17/02) malam.Adapun Kim Ye-lim sukses mengamankan 134,85 poin pada sesi seluncur bebas, yang membuat total skor raihannya menjadi 202,63 poin, dan membuat dirinya mengakhiri kompetisi di posisi ke-9 dari seluruh peserta.Pencapaian atlet You finis di urutan ke-6 merupakan pencapaian terbaik atlet Korsel di cabang ini, setelah prestasi terbaik sebelumnya adalah medali perak yang diraih atlet Kim Yuna di Olimpiade Musim Dingin Sochi 2014.Hasil pertandingan semalam juga menandai pencapaian kali pertama Korsel berhasil mendudukkan dua peselancarnya finis di urutan sepuluh besar cabang seluncur indah puteri Olimpiade Musim Dingin.