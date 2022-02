Harga Bensin di Seoul Naik Lampaui 1.800 Won Per Liter

Photo : YONHAP News

Rata-rata harga bensin di Ibu Kota Seoul telah melampaui 1.800 won per liter pada hari Senin (21/02).Menurut Opinet, sebuah layanan informasi harga minyak yang dikelola oleh perusahaan minyak nasional Korea, harga bensin di Seoul mencapai rata-tara 1.801,4 won per liter pada pagi hari ini, naik 4,58 won dari sehari sebelumnya.Sementara harga rata-rata bensin di Korea Selatan naik 1,35 won menjadi 1.735,2 won per liter.Harga bensin di dalam negeri meningkat seiring lonjakan harga minyak global akibat variabel geopolitik, seperti kekhawatiran akan invasi Rusia ke Ukraina.