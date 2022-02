BTS Gelar 4 Konser di Las Vegas pada April

Photo : YONHAP News

Sensasi K-pop global, BTS, akan menggelar konser di Las Vegas, Amerika Serikat (AS) pada bulan April, hampir empat bulan setelah penampilan terakhir mereka di negara itu.Menurut agensi manajemen mereka, Big Hit Music, pada hari Rabu, empat konser bertajuk "BTS Permission to Dance on Stage – Las Vegas" akan diadakan pada tanggal 8, 9, 15 dan 16 April di Allegiant Stadium.Grup beranggotakan tujuh orang itu terakhir kali menggelar konser di AS pada antara bulan November dan Desember tahun lalu di Los Angeles.Pertunjukan akan disiarkan secara langsung di layar besar yang dipasang di MGM Grand Garden Arena dekat stadion bagi para penggemar yang tidak memperoleh tiket.Pertunjukan terakhir pada 16 April akan disiarkan langsung secara online.