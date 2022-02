Pentagon: AS Menaruh Perhatian pada Dukungan Korea Selatan untuk Ukraina

Photo : YONHAP News

Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) pada hari Rabu (23/02) mengatakan bahwa AS menaruh perhatian pada pernyataan dukungan Korea Selatan untuk Ukraina.Juru Bicara Pentagon John Kirby mengungkapkan posisi Seoul itu dalam sebuah jumpa pers ketika ditanya tentang kemungkinan dampak krisis Ukraina di Semenanjung Korea.Sementara menolak untuk berspekulasi tentang potensi dampak situasi di Semenanjung Korea, Kirby mengatakan bahwa tidak ada yang berubah dari komitmen AS untuk Korea Selatan, sembari kembali menegaskan tekad Washington dalam mempertahankan sekutunya secara berkelanjutan.Juru bicara itu megutip pernyataan dukungan publik Seoul untuk Ukraina, menambahkan bahwa pesan itu tentu diperhatikan oleh seluruh komunitas internasional.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (22/02) bahwa pihaknya mengungkapkan keprihatinan mendalam mengenai kondisi ketegangan yang meningkat di Ukraina dan secara konsisten mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Ia juga mendesak pihak-pihak terkait untuk mencari penyelesaian damai atas konflik tersebut.