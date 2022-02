AS Umumkan Sanksi Tambahan Terhadap Rusia

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi tambahan akibat serangan Rusia ke Ukraina.Pada hari Kamis (24/2) waktu setempat, Presiden AS Joe Biden mengumumkan sanksi komprehensif terhadap Rusia, termasuk pembatasan ekspor produk mutakhir, pembekuan aset keuangan, dan sebagainya.Di antara produk-produk yang ekspornya dibatasi, termasuk pula produk yang diproduksi oleh perusahaan Korea Selatan, sehingga hal itu berpengaruh pada perdagangan Korea Selatan.AS melarang pemrosesan transaksi dengan bank-bank besar Rusia, serta sepuluh lembaga keuangan, keluarga atau kenalan terdekat dari Putin, Bank Belarus yang membantu serangan Rusia ke Ukraina, dan menghentikan transaksi dengan lembaga keuangan AS dan negara-negara Barat serta membekukan aset mereka.Ditambahkan pula, ekspor produk teknologi yang diproduksi di luar negeri menggunakan peranti lunak, teknologi, dan peralatan buatan AS ke Rusia juga dilarang.Di antara produk-produk yang dilarang tersebut, termasuk chip semikonduktor, peralatan telekomunikasi, keamanan kriptografi, dan peralatan komputer, yang merupakan sebagian dari produk teknologi mutakhir yang diimpor Rusia.Uni Eropa, Jepang, dan Australia juga mengambil bagian dalam larangan ekspor ke Rusia.Korea Selatan juga telah menyatakan mengambil bagian dalam penerapan sanksi komunitas internasional tersebut.Sebelumnya, Presiden Moon Jae-in mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan memberikan dukungan penuh terhadap upaya komunitas internasional untuk mencegah serangan dan menyelesaikan situasi dengan damai, termasuk melalui sanksi ekonomi, dan akan berpartisipasi dalam penerapan langkah tersebut.Sementara itu, Presiden Biden menekankan bahwa sanksi serupa tidak akan dapat segera menghentikan tindakan Rusia, namun akan memiliki efek jangka panjang di semua sektor, termasuk militer dan teknologi luar angkasa Rusia. dalam jangka panjang.