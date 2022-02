BTS Menangkan Penghargaan Artis Global Tahun Ini dari IFPI selama 2 Tahun Berturut-turut

Photo : YONHAP News

BTS memenangkan penghargaan Global Recording Artist of the Year dari Asosiasi Industri Rekaman Internasional (IFPI).IFPI mengumumkan pada hari Kamis (24/2) kemarin bahwa BTS telah menempati urutan puncak selama dua tahun berturut-turut.Pada tahun lalu, BTS menempati urutan puncak musisi global, menjadi musisi Asia pertama yang berhasil mengalahkan musisi pop dari Inggris dan Amerika Serikat. Kali ini pun mereka kembali berhasil duduk di posisi puncak selama dua tahun berturut-turut.BTS berada di urutan puncak dalam tangga lagu Billboard Hot 100 selama 10 pekan dengan lagu "Butter", serta lagu mereka 'Permission To Dance' dan lagu kolaborasi dengan Cold Play, "My Universe", juga pernah menempati urutan puncak.Menurut IFPI, kesuksesan BTS tahun ini berkat kreativitas, kerja keras, dan tekad kuat untuk memperkenalkan musik mereka kepada dunia.Ditambahkannya, BTS menunjukkan pesona tersendiri dengan pementasan dalam tiga bahasa, serta memiliki kelompok penggemar yang dinamis dan aktif.IFPI sejak tahun 2013 telah memberikan penghargaan kepada para musisi global berdasarkan jumlah penjualan album, jumlah pengunduhan musik digital, serta jumlah streaming audio dan video.IFPI mengatakan bahwa boyband Korea Selatan lainnya, Seventeen, juga berada di peringkat ke-9, yang menjadi bukti ketenaran musik K-pop.BTS juga sebelumnya berhasil menempati urutan kedua di tahun 2018 dan urutan ke-9 pada tahun 2019.