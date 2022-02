Wakil Menlu Korsel - AS Bahas Situasi Ukraina Via Telepon

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Amerika Serikat mengecam serangan Rusia ke Ukraina dan menekankan langkah penanggulangan bersama.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan bahwa Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Jong-gun mengadakan pembicaraan via telepon bersama Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman pada hari Jumat (25/2) mengenai situasi Ukraina.Kementerian tersebut menjelaskan bahwa kedua Wakil Menteri itu mendesak Rusia untuk segera menghentikan serangan ke Ukraina dan mendukung penjagaan kedaulatan, perlindungan wilayah, dan kemerdekaan suatu negara.Keduanya juga menekankan tekad untuk mengambil langkah bersama komunitas internasional.Wakil Meteri Choi mengatakan Korea Selatan akan berpartisipasi secara aktif untuk menyelesaikan situasi Ukraina secara damai.Sementara Wakil Menteri Sherman menyatakan terima kasih atas kerja sama erat dari Korea Selatan.Kementerian Luar Negeri AS dilaporkan juga menyebut pembahasan AS dengan Wakil Menteri Choi dalam laporan untuk media.Ditambahkan pula, Wakil Menteri Sherman menegaskan kembali bahwa langkah nyata sangat dibutuhkan untuk meminta pertanggungjawaban Rusia atas serangan yang telah menelan korban jiwa dan menyebabkan kesengsaraan.