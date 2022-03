Pendapatan Per Kapita Korea Selatan Naik 10,3% pada 2021

Photo : YONHAP News

Pendapatan per kapita Korea Selatan naik lebih dari sepuluh persen pada tahun lalu melampaui 35 ribu dolar AS berkat pemulihan ekonomi dan apresiasi mata uang won Korea terhadap dolar AS.Menurut data sementara dari Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Kamis (03/03), pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita Korea Selatan mencapai 35 ribu - 168 ribu dolar AS pada tahun 2021, naik 10,3 persen dari tahun sebelumnya.PNB per kapita adalah pendapatan total suatu negara yang diperoleh dari dalam dan luar negeri dibagi dengan jumlah total penduduk. PNB per kapita dinilai sebagai indikator standar hidup di suatu negara.Kenaikan PNB per kapita ini menandai yang pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir berkat pemulihan perlahan dari guncangan pandemi COVID-19. Kenaikan tersebut juga didukung oleh apresiasi mata uang lokal terhadap dolar AS, yakni sekitar tiga persen, pada tahun lalu.Sementara itu, produk domestik bruto (PDB) riil meningkat 1,2 persen pada kuartal keempat tahun lalu, lebih tinggi 0,1 persen poin dari yang diharapkan.Tingkat pertumbuhan tahunan tercatat sebesar 4 persen, seperti yang diperkirakan sebelumnya.Nilai ekspor tahunan pada tahun lalu meningkat 5 persen pada kuartal keempat, sementara konsumsi swasta meningkat 1,6 persen pada periode tersebut.