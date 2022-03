KOSPI Turun Lebih Dari 1% pada Jumat

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) mengalami penurunan lebih dari 1 persen, turun ke kisaran level 2.710 akibat situasi Ukraina yang memanas.KOSPI pada hari Jumat (04/03) turun 33,65 poin atau 1,2 persen, ditutup di level 2.713,43.Dilaporkan bahwa sentimen investasi buruk akibat kemungkinan kebijakan moneter kontraktif dari The Fed, kebakaran PLTN di Ukraina akibat serangan Rusia, dan faktor lainnya.Indeks saham perusahaan-perusahaan teknologi, KOSDAQ, juga turun 11,36 poin atau 1,25 persen, ditutup di level 900,96.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won Korea naik 9,6 won terhadap dolar AS, mengakhiri sesi perdagangan hari ini di angka 1.214,2 won per dolar AS.