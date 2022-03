Biden dan Kishida Sampaikan Selamat kepada Presiden Terpilih Korsel Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyampaikan selamat kepada Presiden Terpilih Korea Selatan Yoon Suk Yeol.Kantor Kepresidenan AS menyampaikan ucapan selamat kepada Yoon Suk Yeol yang telah terpilih sebagai Presiden Korea Selatan untuk periode kepresidenan ke-20.Gedung Putih menyatakan bahwa aliansi Korea Selatan dan AS kukuh, serta Presiden Joe Biden akan mengembangkan kerja sama yang erat antara kedua negara dan mengharapkan kolaborasi berkelanjutan dengan Presiden Terpilih Korea Selatan.Harian AS, Washington Post, memberitakan berita tersebut dengan menyebut bahwa calon presiden dari kubu konservatif terpilih sebagai presiden baru Korea Selatan, sehingga kemungkinan akan terdapat perubahan kebijakan terkait Korea Utara dan konflik antara AS dan China.New York Times menyebut bahwa presiden terpilih dari kubu oposisi tersebut sebelumnya menjabat sebagai jaksa. Oleh karena itu, diperkirakan kebijakan yang lebih keras akan diterapkan dalam menghadapi Korea Utara.Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Yoon Suk Yeol sebagai presiden Korea Selatan berikutnya.Dalam pertemuan dengan wartawan pada hari Kamis (10/03), Kishida menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada Yoon, dengan mengatakan bahwa dia memiliki ekspektasi dari kepemimpinan Yoon dan berencana untuk bekerjasama dengan presiden baru Korea Selatan tersebut untuk meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara.NHK Jepang menyebut bahwa pemerintahan konservatif bangkit di Korea Selatan setelah lima tahun dikuasai oleh kubu progresif, sehingga diharapkan akan adanya perbaikan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang ke depan.Di sisi lain, media China juga melaporkan berita terpilihnya presiden baru Korea Selatan.Media China, Xinhua dan Harian Rakyat, mengeluarkan berita kilat saat hasil penghitungan suara pemilihan presiden diumumkan di Korea Selatan.Global Times China sebelumnya menyebut bahwa presiden baru Korea Selatan harus memainkan peran sebagai penengah dalam konflik AS dan China.