AS Tingkatkan Intelijen dan Pertahanan Rudal di Sekitar Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat (AS) mengatakan pada hari Rabu (09/03) bahwa pihaknya telah mengintensifkan kegiatan intelijen dan meningkatkan kewaspadaan pertahanan rudal di sekitar Semenanjung Korea setelah serangkaian peluncuran rudal Korea Utara baru-baru ini.Komando tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa AS mengutuk serangkaian peluncuran rudal balistik Korea Utara baru-baru ini, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB dan merupakan ancaman bagi negara-negara tetangganya dan komunitas internasional.Pihaknya juga mengatakan bahwa sehubungan dengan peningkatan aktivitas rudal Korea Utara, Komado Indo-Pasifik AS telah memerintahkan peningkatan kegiatan pengumpulan intelijen, pengawasan, dan pengintaian di Laut Kuning, serta peningkatan kesiapan pasukan pertahanan rudal balistik AS di wilayah tersebut.Komitmen "kuat" untuk pertahanan Korea Selatan dan Jepang juga kembali ditegaskan.Ditambahkan pula bahwa AS tetap berkomitmen untuk menjalankan diplomasi secara serius dan berkelanjutan demi mencapai denuklirisasi lengkap Semenanjung Korea.