Biden Ucapkan Terima Kasih kepada Samsung atas Pembangunan Pabrik di Texas

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menggelar pertemuan dengan perwakilan perusahaan-perusahaan teknologi dan informasi (TI) global, termasuk Samsung Electronics, pada Rabu (09/03) waktu setempat untuk membahas tindak penanggulangan pemasokan semikonduktor dan rantai pasokannya.Perwakilan dari Micron Technology, Hewlett-Packard, Whirlpool, dan Menteri Perdagangan AS Choi Si-young, dan Presiden Bisnis Fabrikasi Semikonduktor Samsung menghadiri rapat tersebut secara virtual.Dalam rapat, Presiden Biden mengatakan bahwa manufakur AS di wilayah tengah dan barat telah kembali bangkit, dan sejumlah perusahaan memutuskan untuk membangun pabrik baru di AS.Biden memperkenalkan Choi kepada para peserta rapat, kemudian menyampaikan terima kasih kepada Samsung atas rencana pembangunan pabrik semikonduktor senilai 1,7 juta dolar AS yang akan menciptakan sekitar dua ribu peluang kerja berkualitas.Biden tempak memperkuat koalisinya dengan negara-negara pemimpin semikonduktor, termasuk Korea Selatan dan Taiwan, untuk mengatasi krisis rantai pasokan akibat kelangkaan semikonduktor.Pada bulan April tahun lalu, setelah menjadi presiden AS, Biden menggelar rapat dengan para perwakilan perusahaan semikonduktor untuk mendesak penanaman investasi di AS.Kemudian, pihaknya memanggil Samsung untuk mengadakan rapat terkait semikonduktor di bulan Mei dan rapat penanggulangan masalah rantai pasokan pada bulan Okober tahun lalu.