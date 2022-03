Presiden Terpilih Yoon Suk Yeol Lakukan Kegiatan Diplomasi dan Keamanan

Photo : YONHAP News

Presiden Terpilih Yoon Suk Yeol mulai melakukan kegiatan diplomasi dan keamanan.Dalam pertemuan dengan Duta Besar China untuk Korea Selatan, Xing Haiming, pada hari Jumat (11/03), Yoon mengatakan hubungan antara Korea Selatan dan China akan berkembang.Dubes Xing juga menyampaikan ucapan selamat dari Presiden China Xi Jinping, dan menekankan bahwa Korea Selatan adalah negara tetangga yang sangat dekat dan mitra kerja sama yang penting.Yoon juga mengadakan pembicaraan via telepon dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada hari Jumat (11/03) pagi.NHK Jepang melaporkan bahwa PM Kishida menyampaikan tekad untuk bekerjasama memperbaiki hubungan kedua negara yang tengah beku, sembari menyampaikan selamat atas terpilihnya Yoon sebagai presiden.Sementara itu, Presiden Terpilih Yoon membahas berbagai isu antara Koera Selatan dan Amerika Serikat (AS), termasuk masalah Korea Utara, bersama Pelaksana Tugas Duta Besar AS untuk Korea Selatan Christopher Del Corso.