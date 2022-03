10 Tahun Penerapan FTA Korsel-AS, Nilai Perdagangan Barang Naik 68 %

Photo : KBS News

Sepuluh tahun sejak penerapan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS), volume perdagangan barang antara kedua negara dikonfirmasi meningkat hingga 68 persen.Menurut laporan evaluasi FTA antara Korea Selatan dan AS selama 10 tahun oleh Lembaga Perdagangan Internasional di bawah Asosiasi Perdagangan Internasional Korea Selatan (KITA), nilai perdagangan barang sebelum FTA tahun 2011 tercatat sebesar 100,8 miliar dolar Amerika, namun nilai itu meningkat 67,8 persen pada tahun 2021 menjadi 169,1 miliar dolar Amerika.Mobil, suku cadang, produk petroleum, baterai sekunder, kulkas, dan produk lainnya mendominasi ekspor Korea Selatan ke AS.Surplus perdagangan Korea Selatan terhadap AS pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan dua kali lipat dibandingkan tahun 2011 lalu.Setelah FTA diberlakukan, rasio investasi asing langsung AS tercatat paling besar dengan 22,3 persen, sementara investasi Korea Selatan ke AS sebesar 25,2 persen.Dianalisis bahwa FTA antara kedua negara bermanfaat dalam meningkatkan kerja sama rantai pasokan, khususnya di bidang industri baterai, semikonduktor, produk medis setelah Pandemi COVID-19, dan lainnya.Laporan itu menyebut bahwa Korea Selatan tumbuh sebagai mitra utama dalam bidang rantai pasokan AS melalui kerja sama ekonomi yang semakin erat setelah pemberlakuan FTA.