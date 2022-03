Juru Runding Korsel, AS, dan Jepang Bahas Nuklir Korut dari Via Telepon

Photo : Getty Images Bank

Juru runding nuklir Korea Utara dari Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang mengkritik peluncuran rudal balistik Korea Utara baru-baru ini dalam sebuah sambungan via telepon.Keterangan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan bahwa pada Senin (14/03), Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Roh Kyu-deok telah selesai mengadakan pembicaraan via telepon bersama Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara Sung Kim dan Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania di Kementerian Luar Negeri Jepang Takehiro Funakoshi.Pembahasan ini digelar untuk mengantisipasi kemungkinan uji coba peluncuran rudal balistik antar benua (ICBM) tipe baru Korea Utara dalam waktu dekat.Adapun tiga perwakilan tersebut mengkritik peluncuran beruntun rudal balistik Korea Utara yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.Para perwakilan ini juga mendesak Korea Utara untuk menghentikan tindakan yang meningkatkan ketegangan dan kekhawatiran regional, serta segera kembali ke meja dialog dalam waktu dekat.Ketiga pihak juga sepakat melanjutkan kerjasama erat dengan selalu memantau pergerakan Korea Utara di masa depan.