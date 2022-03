Korean Air dan Asiana Airlines Setop Terbang di Ruang Udara Rusia

Photo : YONHAP News

Akibat serangan Rusia ke Ukraina, beberapa maskapai penerbangan Korea Selatan memutuskan menghentikan pengoperasian rute penerbangan ke Rusia dan memilih rute alternatif menggantikan ruang udara Rusia.Korean Air memutuskan untuk menghentikan pengoperasian rute pesawat ke Moskow dan Vladivostok, serta transit melalui Moskow bagi pesawat kargo tujuan Eropa hingga akhir April mendatang.Oleh sebab itu, rute penerbangan rutin Incheon-Moskow setiap Kamis dan Jumat dan rute Incheon-Vladivostok resmi dihentikan.Adapun rute pesawat kargo tujuan Frankfrut, Jerman dan Amsterdam, Belanda via Moskow akan mulai dioperasikan tanpa transit di ibukota Rusia tersebut.Asiana Airlines juga memutuskan pesawat kargo-nya tidak akan transit di Moskow dan akan memilih rute lain menggantikan ruang udara Rusia untuk penerbangan tujuan Eropa dan Amerika Serikat layaknya Korean Air.Akibat keputusan ini, waktu tempuh pesawat tujuan Eropa dan AS akan sedikit bertambah kira-kira 1 jam hingga dua setengah jam perjalanan.Adapun, jalur penerbangan dari Bandara Incheon ke berbagai bandara di AS akan tetap dioperasikan secara normal menggunakan ruang udara di Samudera Pasifik.