Di Tengah Kemungkinan Peluncuran ICBM Korut, AS Gelar Latihan Udara di Laut Kuning

Photo : YONHAP News

Pada Selasa (15/03), Amerika Serikat selesai menggelar latihan pertempuran udara berbasis kapal induk bertenaga nuklir di wilayah Laut Kuning, dengan sekaligus mengerahkan sejumlah pesawat tempur pengintai.Latihan ini sendiri digelar di tengah indikasi Korea Utara tengah bersiap untuk meluncurkan rudal balistik antar-benua (ICBM) dalam waktu dekat.Aktivitas ini tampaknya merupakan sebuah peringatan dan tekanan ke arah Korut maupun China karena AS perlahan menunjukkan aktivitas militer besar-besaran secara menyeluruh.Pada latihan pertempuran udara ini, militer AS memobilisasi pesawat tempur siluman F-35C yang lepas landas dari dek kapal induk USS Abraham Lincoln beserta pesawat tempur F/A Hornet yang turut mendemonstrasikan pertempuran udara jarak jauh di lepas perairan Laut Kuning.Armada ke-7 AS sendiri biasanya tidak lazim merilis foto terkait latihan tersebut, adapun informan mengatakan bahwa latihan itu dilaksanakan di wilayah udara internasional Laut Kuning guna menunjukkan tekad dan keinginan sekutu regional.Ditambahkan pula bahwa peluncuran ICBM oleh Korea Utara merupakan satu lagi pelanggaran yang serampangan dari resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Selain pesawat-pesawat tempur, pesawat pengintai AS juga mengudara di Semenanjung Korea, seperti pesawat RC-135S Cobra Ball yang mampu mengumpulkan data peluncuran rudal balistik pada Selasa (15/03), menyusul pesawat pengintai RC-135 Rivet Joint yang mendeteksi sinyal elektronik melawan Korea Utara pada 14 Maret lalu.Selain merilis foto latihan pertempuran udara, dirilis pula aktivitas latihan simulasi pasukan militer AS di Korea Selatan (USFK) mengoperasikan baterai rudal pertahanan Patriot AS di seluruh Korea Selatan.