Sebanyak 735 Narapidana di Korsel Terima Pembebasan Bersyarat, Termasuk Mantan Menteri Keuangan dan Mantan Petinggi Grup Samsung

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan akan memberikan pembebasan bersyarat bagi 735 narapidana pada pekan ini, termasuk bagi mantan menteri keuangan Choi Kyoung-hwan dan dua mantan petinggi Grup Samsung.Kementerian Kehakiman Korsel mengumumkan keputusan ini pada Rabu (16/03) bahwa para narapidana ini berkelakukan baik selama masa tahanan. Adapun pembebasan bersyarat ini juga termasuk usaha mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan di tengah menyebarnya COVID-19. Para narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat ini direncanakan akan mulai dilepaskan pada Kamis (17/03) pukul 10 pagi waktu setempat.Mantan menteri keuangan Choi, yang juga mantan anggota parlemen empat periode ini telah menjalani empat tahun masa hukuman atas kejahatan penerimaan suap terkait hubungannya dengan para pembisik pemerintahan pada skandal yang berujung pada pemakzulan mantan presiden Park Geun-hye.Adapun Choi Gee-sung, mantan kepala Kantor Strategi Masa Depan Samsung (yang kini sudah tidak aktif) dan wakilnya Chang Choong-ki telah menjalani 2,5 tahun masa hukuman atas kejahatan penerimaan suap pada skandal yang sama.Kementerian Kehakiman Korsel juga akan mengumumkan pembebasan bersyarat yang selanjutnya pada 30 Maret mendatang.