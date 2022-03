Wamenlu Korsel dan AS Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Keamanan

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Jong-moon dan mitranya dari Amerika Serikat (AS), Jose Fernandez, melakukan pembicaraan melalui telepon pada Kamis (17/03) untuk membahas kerja sama ekonomi dan keamanan di wilayah Indo-Pasifik, selain pembahasan mengenai sanksi terhadap Rusia.Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Choi telah menjelaskan upaya pemerintah Korea Selatan terkait sanksi terhadap Rusia, dan Fernandez mengungkapkan terima kasih atas upaya pemerintah Korea Selatan, serta menilai bahwa aliansi kedua negara telah semakin kuat.Dilaporkan Choi juga menyampaikan bahwa pemerintah Korea Selatan berpendapat positif mengenai Kerangka Kerja Sama Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) dan akan segera menyampaikan posisi pemerintah Korea Selatan kepada AS setelah kementerian terkait menyelesaikan peninjauan.IPEF adalah inti dari strategi Indo-Pasifik pemerintahan Joe Biden untuk kerja sama di wilayah Indo-Pasifik di bidang ekonomi digital, infrastruktur, serta dekarbonisasi dan energi bersih, serta perdagangan adil.Dalam konferensi telepon tersebut, Fernandez juga menjelaskan rencana pemerintah AS untuk perdagangan adil, dan mengharapkan kerja sama Korea Selatan di bidang tersebut.Kedua pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan ekonomi tingkat tinggi anatara Korea Selatan dan AS yang ke-7 pada musim gugur tahun ini.