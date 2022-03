Pemerintahan Baru Korsel Diperkirakan akan Ambil Kebijakan Keras terhadap Korut

Photo : YONHAP News

Pemerintahan baru Korea Selatan diperkirakan akan mengambil kebijakan keras terhadap Korea Utara, sementara Pyongyang pun diperkirakan akan terus melakukan provokasi.Victor Cha, seorang penasihat senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) untuk urusan Korea, mengatakan hal tersebut dalam sebuah webinar bertajuk 'Peluasan Risiko Geopolitik dan Peran Aliansi Korea Selatan - AS' yang diselenggarakan oleh Institut Ekonomi Dunia pada Kamis (17/03).Cha memprediksi bahwa Presiden Terpilih Yoon Suk Yeol jelas akan kembali mengupayakan 'denuklirisasi lengkap Korea Utara' dan mempertimbangkan kebijakan terhadap Korea Utara yang lebih keras daripada pemerintahan saat ini.Dilanjutkannya, oleh sebab itu, Korea Utara akan melakukan lebih banyak peluncuran rudal untuk secara lebih keras menekan pemerintahan Yoon.Menurut Cha, aliansi Korea Selatan dan AS akan semakin erat. Presiden Terpilih Yoon akan melaksanakan agenda yang telah disepakati di KTT Korea Selatan dan AS pada Mei 2021 dan melakukan kerja sama di lebih banyak bidang, termasuk pengembangan reaktor swasta.Terkait pernyataan tekad Yoon untuk pemulihan hubungan Seoul dan Tokyo, Cha mengatakan bahwa AS menyambut baik hal tersebut, dan pemulihan hubungan kedua negara tergantung pada penyelesaian masalah sejarah dan agenda politik Jepang.