Festival Budaya Korea KCON akan Digelar di Korsel, AS, dan Jepang

Photo : YONHAP News

Festival budaya KCON akan diselenggarakan oleh CJ ENM di Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang untuk pertama kalinya dalam dua tahun terakhir.CJ ENM akan menggelar 'KCON 2022 Premiere' yang menandai dimulainya rangkaian KCON di Seoul, Tokyo, dan Chicago secara berurutan pada bulan Mei mendatang.Kemudian, KCON akan digelar kembali di Los Angeles, AS, pada bulan Agustus dan di Tokyo, Jepang, pada bulan Oktober.KCON diadakan secara langsung untuk pertama kalinya pada September 2019.CJ ENM berencana untuk memperkaya kontennya dengan mencerminkan pola konsumsi budaya dan tren generasi Z yang telah berubah selama pandemi dan memperkenalkan program-program berbeda dengan mempertimbangkan ciri khas masing-masing daerah.KCON tahun ini akan diadakan secara daring dan luring sehingga lebih banyak penggemar dapat menikmati pengalaman KCON.CJ ENM mengadakan KCON pertama di California, AS, pada tahun 2012, dan telah menghibur lebih dari 1,1 juta penggemar budaya Korea di 9 kota di dunia.Selama 2 tahun pandemi COVID-19, KCON telah diadakan secara daring sebanyak 5 kali dan ditonton oleh sebanyak 22,45 juta orang penonton.