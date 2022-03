KOSPI Ditutup Naik1,33% pada Kamis

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) berada di kisaran 2.700 pada hari Kamis (17/03) karena meredanya ketidakpastian mengenai kebijakan The Fed Amerika Serikat.Bursa saham utama tersebut naik 35,28 poin, atau 1,33 persen, menutup perdagangan hari ini di 2.694,51.KOSDAQ, indeks saham yang didominasi perusahaan-perusahaan teknologi, juga naik 22,33 poin, atau 2,50 persen, ditutup di 914,13.Di pasar valuta asing, mata uang won Korea menguat 21,4 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini di 1.214,3 won per dolar AS.