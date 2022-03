Photo : YONHAP News

Nilai bursa saham KOSPI meningkat 12,51 poin atau 0,46 persen pada perdagangan menjelang akhir pekan Jumat (18/03) dan ditutup pada nilai 2.707,02 poin.Adapun bursa saham KOSDAQ yang didominasi perusahaan teknologi juga raih peningkatan valuasi sebesar 8,83 poin atau 0,97 persen dan ditutup pada level 922,96 poin.Sedangkan dalam perdagangan valuta asing, mata uang won menguat 6,7 poin terhadap dolar AS dan ditutup di angka 1.207,6 won per dolar AS.